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الإثنين 24 ابريل 2017 07:47 صباحاً
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الرئيس الصيني يدعو لضبط النفس بشأن كوريا الشمالية في اتصال مع ترامب
الرئيس الصينى شي جين بينغ

الرئيس الصيني يدعو لضبط النفس بشأن كوريا الشمالية في اتصال مع ترامب

الإثنين، 24 ابريل 2017 07:45 ص
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قالت وسائل الإعلام الحكومية اليوم الاثنين إن الرئيس الصيني شي جين بينغ أبلغ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه يأمل أن تتحلى جميع الأطراف بضبط النفس فيما يتعلق بكوريا الشمالية وأن الصين تعارض أي شيء يخالف قرارات مجلس الأمن الدولي.

وخلال مكالمة مع ترامب قال شي إن على جميع الأطراف تجنب القيام بأي شيء من شأنه زيادة التوترات.

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