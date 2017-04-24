يبدأ الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش زيارة رسمية لسويسرا يلتقي خلالها مع وزير الخارجية السويسري ديدييه بوركهالتر لبحث العلاقات بين الجانبين، والدور السويسري في العمل الإنساني الذي تقوم به الأمم المتحدة، كما يستعرض الجانبان آخر التطورات السياسية العالمية الراهنة، وبخاصة الأزمات في مناطق النزاع.

وبحسب بيان، للمنظمة الدولية فى جنيف، سوف يلتقى الأمين العام، مساء الإثنين، مع الرئيسة الفيدرالية السويسرية، دوريس ليوتارد، وذلك على عشاء عمل.