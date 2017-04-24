تنظر الدائرة 20 جنايات الجيزة، المنعقدة بمجمع محاكم جنوب القاهرة بزينهم، اليوم الإثنين، نظر التظلم المقدم من النائب العام الأسبق المستشار طلعت عبد الله إبراهيم، ومساعده حازم محمد محمود صالح، على قرار منعهما من السفر.

وكان المستشار هشام بركات، النائب العام الراحل أصدر قرارا بإدراج اسم المستشار طلعت عبد الله إبراهيم على قوائم الممنوعين من السفر، وذلك ضمن القرار الصادر بمنع 88 قاضيا من السفر؛ حيث يمثلون للتحقيق من قبل التفتيش القضائي.