"الأرصاد" : طقس معتدل نهارًا مائل للبرودة ليلًا والعظمى بالقاهرة 24الإثنين، 24 ابريل 2017 07:26 ص
توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود اليوم الإثنين، طقس لطيف شمالًا، حتى شمال الصعيد، مُعتدل على جنوب الصعيد نهارًا، مائل للبرودة ليلًا، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالًا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحًا على السواحل الشمالية ومدن القناة والوجه البحري والقاهرة.
الرياح أغلبها شمالية شرقية مُعتدلة تنشط على سيناء، تكون مُثيرة للرمال والأتربة على جنوب البلاد، كما تنشط على خليج السويس والبحر الأحمر، مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.
وبالنسبة لحالة البحر المتوسط خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، أما عن حالة البحر الأحمر مضطرب، وارتفاع الموج فيه من مترين ونصف إلى 3 أمتار والرياح السطحية على البحرين شمالية غربية.
وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة، اليوم الإثنين، على محافظات ومدن مصر:
الصغرى العظمى
القاهرة 14 24
الإسكندرية 15 21
مطروح 14 21
بورسعيد 17 19
دمياط 17 19
بلطيم 17 22
الإسماعيلية 13 24
السويس 14 25
العريش 15 23
نخل 9 21
طابا 10 22
الطور 15 29
مرسى علم 14 28
الغردقة 18 30
شرم الشيخ 21 32
رفح 12 22
كاترين 8 22
سيوة 13 24
المنيا 13 26
الفيوم 14 26
رأس سدر 15 26
أبو سمبل 17 33
وسط الدلتا 14 24
أسيوط 12 26
سوهاج 14 27
الأقصر 17 32
أسوان 20 34
شلاتين 23 28
حلايب 23 26
الوادي الجديد 12 27
قنا 14 30
نويبع 17 29
السلوم 11 19
أما عن درجات الحرارة المتوقعة، اليوم الإثنين، على عدد من المدن والعواصم العربية والعالمية، فهي كالتالي:
الصغرى العظمى
مكة المكرمة 28 42
المدينة 25 40
الرياض 20 36
المنامة 25 31
أبوظبي 25 35
الدوحة 24 36
الكويت 24 39
دمشق 5 25
بيروت 15 20
عمان 7 21
القدس 9 19
غزة 15 21
بغداد 15 30
مسقط 28 35
صنعاء 9 29
الخرطوم 26 42
طرابلس 17 25
تونس 13 26
الجزائر 13 22
الرباط 13 22
نواكشوط 19 31
وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة، اليوم الإثنين، على عدد من مدن وعواصم العالم:
الصغرى العظمى
أنقرة -2 13
إسطنبول 6 13
إسلام آباد 20 29
نيودلهي 26 39
جاكرتا 24 32
بكين 11 23
كوالالمبور 24 32
طوكيو 11 18
أثينا 10 21
روما 7 20
باريس 7 18
مدريد 12 26
برلين 6 13
لندن 4 15
مونتريال 2 9
موسكو -1 8
نيويورك 10 16
واشنطن 10 12
-
3743 وظيفة برواتب تصل إلى 3 آلاف جنيه - محيطSun, 23 Apr 2017 07:07:44 GMT
-
المشي بصحبة "الحمار" يساعدك على التخلص من الاكتئاب
تنصح طبيبة الألعاب الرياضية الفرنسية “فلورانس دان” في جامعة ” باريس” ، بممارسة رياضة المشي مهما كان عمرك ، لما لها من فوائد عديدة على الصحة .. و أشارت إلى ضرورة ...Sun, 23 Apr 2017 09:59:07 GMT
-
التضامن تجري القرعة الإلكترونية العلنية لاختيار حجاج الجمعيات
تجري وزارة التضامن ظهر اليوم الأحد، قرعة اختيار حجاج الجمعيات الأهلية لموسم حج 1438هــ/ 2017م بمقر الوزارة حيث سيتم اختيار 12 ألف فائز يمثلون محافظات الجمهورية من خلال ...Sun, 23 Apr 2017 07:19:04 GMT
-
معلومات الوزراء ينفى حذف 7 ملايين مواطن من البطاقات التموينية
نفى مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء, ما انتشر في العديد من المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء تفيد بحذف 7 ملايين مواطن من مقررات ...Thu, 20 Apr 2017 12:37:36 GMT
-
الإنتاج الحربي يهدد بالانسحاب من الدوري
هدَّد نادي الإنتاج الحربي بعدم مواجهة الاتحاد السكندري في حال تقديم مباراتهما إلى السبت، وذلك في أحدث أزمات المسابقة، وهدد بالانسحاب من الدوري. وقال خالد مهدي، ...Thu, 20 Apr 2017 13:13:32 GMT
-
جمعية الصداقة المصرية اللبنانية تشارك في معرض (فوود أفريكا 2017)
شاركت جمعية “الصداقة المصرية اللبنانية” لرجال الأعمال، في المعرض الدولي الثالث للأغذية والمشروبات (فوود أفريكا 2017) والذي انطلقت فاعليته اليوم /السبت/ وذلك بهدف ...Sat, 22 Apr 2017 19:18:45 GMT
-
استشهاد جندى شرطة واصابة مواطن فى انفجار عبوة ناسفة فى العريش
استشهد جندى شرطة ، وأصيب مواطن فى انفجار عبوة ناسفة فى العريش ، وتم نقل الجثة والمصاب الى المستشفى . وكانت الأجهزة الأمنية فى شمال سيناء قد تلقت اخطارًا باستشهاد ...Thu, 20 Apr 2017 08:45:21 GMT
-
السعودية تحذّر مواطنيها من الخروج من المنازل
حذرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة بالمملكة العربية السعودية، المواطنين من الخروج من المنازل، اليوم الخميس 20 أبريل؛ حفاظًا على الأرواح بعد ورود أنباء من ...Thu, 20 Apr 2017 10:18:01 GMT
-
"القلعة" تدعم مبادرة للحفاظ على المياه مع الاسترالية مينا جولي
قامت شركة القلعة بدعم مبادرة Run4Water “الجري من أجل الحياة” والتي تبدأها المحامية الاسترالية الشابة والرائدة العالمية مينا جولي في مصر. تقوم جولي بزيارة مصر ضمن ...Sun, 23 Apr 2017 21:59:52 GMT