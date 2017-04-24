توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود اليوم الإثنين، طقس لطيف شمالًا، حتى شمال الصعيد، مُعتدل على جنوب الصعيد نهارًا، مائل للبرودة ليلًا، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالًا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحًا على السواحل الشمالية ومدن القناة والوجه البحري والقاهرة.

الرياح أغلبها شمالية شرقية مُعتدلة تنشط على سيناء، تكون مُثيرة للرمال والأتربة على جنوب البلاد، كما تنشط على خليج السويس والبحر الأحمر، مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، أما عن حالة البحر الأحمر مضطرب، وارتفاع الموج فيه من مترين ونصف إلى 3 أمتار والرياح السطحية على البحرين شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة، اليوم الإثنين، على محافظات ومدن مصر:

الصغرى العظمى

القاهرة 14 24

الإسكندرية 15 21

مطروح 14 21

بورسعيد 17 19

دمياط 17 19

بلطيم 17 22

الإسماعيلية 13 24

السويس 14 25

العريش 15 23

نخل 9 21

طابا 10 22

الطور 15 29

مرسى علم 14 28

الغردقة 18 30

شرم الشيخ 21 32

رفح 12 22

كاترين 8 22

سيوة 13 24

المنيا 13 26

الفيوم 14 26

رأس سدر 15 26

أبو سمبل 17 33

وسط الدلتا 14 24

أسيوط 12 26

سوهاج 14 27

الأقصر 17 32

أسوان 20 34

شلاتين 23 28

حلايب 23 26

الوادي الجديد 12 27

قنا 14 30

نويبع 17 29

السلوم 11 19

أما عن درجات الحرارة المتوقعة، اليوم الإثنين، على عدد من المدن والعواصم العربية والعالمية، فهي كالتالي:

الصغرى العظمى

مكة المكرمة 28 42

المدينة 25 40

الرياض 20 36

المنامة 25 31

أبوظبي 25 35

الدوحة 24 36

الكويت 24 39

دمشق 5 25

بيروت 15 20

عمان 7 21

القدس 9 19

غزة 15 21

بغداد 15 30

مسقط 28 35

صنعاء 9 29

الخرطوم 26 42

طرابلس 17 25

تونس 13 26

الجزائر 13 22

الرباط 13 22

نواكشوط 19 31

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة، اليوم الإثنين، على عدد من مدن وعواصم العالم:

الصغرى العظمى

أنقرة -2 13

إسطنبول 6 13

إسلام آباد 20 29

نيودلهي 26 39

جاكرتا 24 32

بكين 11 23

كوالالمبور 24 32

طوكيو 11 18

أثينا 10 21

روما 7 20

باريس 7 18

مدريد 12 26

برلين 6 13

لندن 4 15

مونتريال 2 9

موسكو -1 8

نيويورك 10 16

واشنطن 10 12

