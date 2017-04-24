تصدر محكمة جنايات القاهرة حكمها اليوم الإثنين، في إعادة محاكمة 156 إرهابيا، في قضية اتهامهم باقتحام قسم شرطة كرداسة بمقر معهد أمناء الشرطة الساعة 10 صباحا، وقتل مأمور المركز ونائبه و12 ضابطًا وفرد شرطة، في أعقاب فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة، والمعروفة إعلاميًا بـ”مذبحة كرداسة”.

كانت النيابة العامة قد أسندت إلى المتهمين تهمة الاشتراك في اقتحام قسم شرطة كرداسة والذى وقع في أغسطس من عام 2013 وراح ضحيته 12 ضابطا من قوة القسم والتمثيل بجثثهم إلى جانب قتل شخصين آخرين من الأهالي تصادف وجودهما في مكان الأحداث والشروع في قتل 10 آخرين من قوة قسم الشرطة وإتلاف مبنى القسم وحرق عدد من سيارات ومدرعات الشرطة إلى جانب حيازة الأسلحة النارية الثقيلة.

وقدم 155 متهما بالقضية طعونا على الأحكام أمام محكمة النقض، حيث قضت بقبول طعون المتهمين شكلا وفى الموضوع بإلغاء الأحكام الصادرة ضدهم وكان من بينها أحكام بالإعدام وإعادة المحاكمة إمام دائرة جنائية أخرى.