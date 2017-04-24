تمكنت جمارك مطار القاهرة الدولي، مساء الأحد، من ضبط كمية كبيرة من مستحضرات التجميل داخل حقائب راكبة مصرية لدى عودتها من الإمارات، حاولت تهريبها لبيعها داخل الأسواق المصرية وتحقيق مكاسب مادية كبيرة، وتم ضبطها واتخاذ الإجراءات القانونية.

وصرحت مصادر جمركية بالمطار بأنه أثناء إنهاء إجراءات تفتيش ركاب الطائرة المصرية القادمة من دبي اشتبه رئيس وردية الجمارك في طالبة مصرية، وبتفتيش حقائبها تم العثور على كمية كبيرة من مستحضرات التجميل تُقدر بحوالي ربع مليون جنيه، حاولت إخفائها داخل الحقائب لتضليل رجال الجمارك والعبور بالمضبوطات.

وأمر مدير عام الجمارك الدكتور إبراهيم عبداللطيف بحجز المضبوطات وتحرير محضر للراكبة، وذلك بعد العرض على رئيس الإدارة المركزية لجمارك المطار سامي عبدالرحمن.