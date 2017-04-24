 Moheet on google
الإثنين 24 ابريل 2017 07:56 صباحاً
روابط سريعة
جمارك مطار القاهرة تحبط محاولة تهريب كمية كبيرة من مستحضرات تجميل
مطار القاهرة

جمارك مطار القاهرة تحبط محاولة تهريب كمية كبيرة من مستحضرات تجميل

الإثنين، 24 ابريل 2017 07:10 ص
أش أ

تمكنت جمارك مطار القاهرة الدولي، مساء الأحد، من ضبط كمية كبيرة من مستحضرات التجميل داخل حقائب راكبة مصرية لدى عودتها من الإمارات، حاولت تهريبها لبيعها داخل الأسواق المصرية وتحقيق مكاسب مادية كبيرة، وتم ضبطها واتخاذ الإجراءات القانونية.
وصرحت مصادر جمركية بالمطار بأنه أثناء إنهاء إجراءات تفتيش ركاب الطائرة المصرية القادمة من دبي اشتبه رئيس وردية الجمارك في طالبة مصرية، وبتفتيش حقائبها تم العثور على كمية كبيرة من مستحضرات التجميل تُقدر بحوالي ربع مليون جنيه، حاولت إخفائها داخل الحقائب لتضليل رجال الجمارك والعبور بالمضبوطات.
وأمر مدير عام الجمارك الدكتور إبراهيم عبداللطيف بحجز المضبوطات وتحرير محضر للراكبة، وذلك بعد العرض على رئيس الإدارة المركزية لجمارك المطار سامي عبدالرحمن.

روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3