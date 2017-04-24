أكد إيمانويل ماكرون المرشح الفائز في الدور الأول من الانتخابات الرئاسية الفرنسية (بحسب النتائج الأولية) إنه يريد أن يكون رئيسا لكل الشعب الفرنسي وللوطنيين في مواجهة تهديد القوميين.

وقال ماكرون، في الخطاب الذي ألقاه أمام أنصاره، “لقد استمعت إلى تطلعاتكم لحدوث تناوب حقيقي وحيوية ديمقراطية وكذلك لمتطلباتكم الخاصة بالبيئة والاقتصاد لبناء فرنسا أقوى وأوروبا التي تحمي”.

وأضاف أن التحدي منذ هذه الليلة ليس الذهاب للتصويت ضد أي شخص ولكن بقرار مقاطعة حتى النهاية النظام غير القادر على حل مشاكل فرنسا منذ 30 عاما، موضحا أن التحدي هو فتح صفحة جديدة في الحياة السياسية والتحرك حتى يجد كل شخص بعدل وفاعلية مكانه في فرنسا وأوروبا.

وأشار إلى أن من مسئوليته أن يوحد الفرنسيين بشكل أوسع وأن يحقق المصالحة ليفوز بعد 15 يوما ويصبح الرئيس.