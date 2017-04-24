قضت محكمة جنايات الإسكندرية، مساء الأحد بالسجن 10 سنوات على 126 من المنتمين لتنظيم الإخوان الإرهابي، وبالسجن لمدة عامين على 3 آخرين، وبالبراءة لـ30 آخرين في القضية المعروفة إعلاميا بـ”موقعة مسجد علي بن أبي طالب”.

ووجهت النيابة العامة للمتهمين تهم القتل العمد وإحداث إصابات ببعض المواطنين، والاعتداء على موظفين عموميين أثناء تأدية عملهم، والانتماء لجماعة محظورة.