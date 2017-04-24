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اليورو يسجل أعلى ارتفاع له في خمسة أشهر مع انتهاء الجولة الأولى من الانتخابات الفرنسية
وزير الاقتصاد الفرنسي إيمانويل ماكرون

اليورو يسجل أعلى ارتفاع له في خمسة أشهر مع انتهاء الجولة الأولى من الانتخابات الفرنسية

الإثنين، 24 ابريل 2017 07:04 ص
أش أ

سجل اليورو قفزة حادة أمام عملات عالمية أخرى يوم الأحد مع إغلاق مراكز اقتراع الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية في فرنسا والتي أسفرت عن تقدّم مرشح الوسط ووزير الاقتصاد السابق إيمانويل ماكرون.
ورصدت صحيفة (الـوول ستريت جورنال) حصول ماكرون على نسبة 7ر23 % من الأصوات، متأهلا بذلك للجولة الثانية المزمعة يوم السابع من الشهر المقبل أمام مرشحة اليسار المتطرف مارين لوبان التي حصلت على نسبة 7ر21%.
وقالت الـوول ستريت جورنال إن اليورو سجل أعلى ارتفاع له أمام الدولار منذ شهر نوفمبر عند 093ر1 دولار، قبل الاستقرار عند 088ر1 دولار، بارتفاع بلغت نسبته 4ر1% من إغلاق تعاملات يوم الجمعة.
مقابل الين اليابني، قفز اليورو إلى 5ر120 “يِن” في بداية تداولات آسيا المحيط الهادئ، بارتفاع بلغت نسبته 4ر3%.

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