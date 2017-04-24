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اليوم .. المجلس التصديري للسلع الهندسية ينظم لقاء مع 13 شركة ضمن برنامج "اشتغل تصدير"
المجلس التصديري للسلع الهندسية

اليوم .. المجلس التصديري للسلع الهندسية ينظم لقاء مع 13 شركة ضمن برنامج "اشتغل تصدير"

الإثنين، 24 ابريل 2017 07:03 ص
أش أ

ينظم المجلس التصديري للسلع الهندسية لقاء مع 13 شركة تم اختيارها ضمن برنامج “اشتغل تصدير”، والذي يهدف إلى رفع الوعي التصديري لعدد من الشركات

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