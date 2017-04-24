ننشر أسعار الدولار اليوم الإثنين بالبنوك المصريةالإثنين، 24 ابريل 2017 05:31 ص
|البنك
|سعر الشراء
|سعر البيع
|آخر تحريك منذ
|اتش اس بى سى HSBC
|18.10
|18.25
|17 ساعة
|مصرف أبوظبى الإسلامى
|18.08
|18.17
|17 ساعة
|البنك المصرى الخليجى
|18.07
|18.17
|20 ساعة
|كريدى أجريكول
|18.07
|18.17
|17 ساعة
|بنك الشركة المصرفية العربية الدولية
|18.07
|18.83
|1 يوم
|بنك بلوم
|18.05
|18.15
|أسبوعين
|البنك الأهلى الكويتى (بيريوس)
|18.05
|18.15
|4 أيام
|المصرف المتحد
|18.05
|18.15
|أسبوعين
|بنك التعمير والإسكان
|18.05
|18.15
|أسبوعين
|بنك القاهرة
|18.05
|18.15
|أسبوعين
|بنك عودة
|18.05
|18.15
|5 أيام
|البنك العربى
|18.05
|18.15
|أسبوع واحد
|البنك التجاري الدولي (CIB)
|18.05
|18.15
|4 أيام
|البنك المصرى لتنمية الصادرات
|18.05
|18.15
|أسبوعين
|بنك مصر إيران التنمية
|18.05
|18.15
|6 أيام
|بنك البركة
|18.05
|18.15
|أسبوعين
|البنك المركزى المصرى
|18.04
|18.14
|15 ساعة
|البنك العربي الأفريقي الدولى
|18.00
|18.10
|3 أسابيع
|بنك الإسكندرية
|18.00
|18.10
|أسبوعين
|بنك فيصل الإسلامى
|18.00
|18.10
|شهر واحد
|البنك الأهلى اليونانى
|18.00
|18.10
|20 ساعة
|بنك قناة السويس
|18.00
|18.10
|18 ساعة
|بنك مصر
|17.95
|18.05
|3 أسابيع
|البنك الأهلي المصري
|17.95
|18.05
|3 أسابيع
|بنك التنمية والإئتمان الزراعى
|17.95
|18.05
|3 أسابيع
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