 Moheet on google
الإثنين 24 ابريل 2017 06:18 صباحاً
روابط سريعة
ننشر أسعار الدولار اليوم الإثنين بالبنوك المصرية
دولارات
دولارات

ننشر أسعار الدولار اليوم الإثنين بالبنوك المصرية

الإثنين، 24 ابريل 2017 05:31 ص
كتب- ربيع شعبان
البنك سعر الشراء سعر البيع آخر تحريك منذ
اتش اس بى سى HSBC 18.10 18.25 17 ساعة
مصرف أبوظبى الإسلامى 18.08 18.17 17 ساعة
البنك المصرى الخليجى 18.07 18.17 20 ساعة
كريدى أجريكول 18.07 18.17 17 ساعة
بنك الشركة المصرفية العربية الدولية 18.07 18.83 1 يوم
بنك بلوم 18.05 18.15 أسبوعين
البنك الأهلى الكويتى (بيريوس) 18.05 18.15 4 أيام
المصرف المتحد 18.05 18.15 أسبوعين
بنك التعمير والإسكان 18.05 18.15 أسبوعين
بنك القاهرة 18.05 18.15 أسبوعين
بنك عودة 18.05 18.15 5 أيام
البنك العربى 18.05 18.15 أسبوع واحد
البنك التجاري الدولي (CIB) 18.05 18.15 4 أيام
البنك المصرى لتنمية الصادرات 18.05 18.15 أسبوعين
بنك مصر إيران التنمية 18.05 18.15 6 أيام
بنك البركة 18.05 18.15 أسبوعين
البنك المركزى المصرى 18.04 18.14 15 ساعة
البنك العربي الأفريقي الدولى 18.00 18.10 3 أسابيع
بنك الإسكندرية 18.00 18.10 أسبوعين
بنك فيصل الإسلامى 18.00 18.10 شهر واحد
البنك الأهلى اليونانى 18.00 18.10 20 ساعة
بنك قناة السويس 18.00 18.10 18 ساعة
بنك مصر 17.95 18.05 3 أسابيع
البنك الأهلي المصري 17.95 18.05 3 أسابيع
بنك التنمية والإئتمان الزراعى 17.95 18.05 3 أسابيع
اقرأ أيضاً:
روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3