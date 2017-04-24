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ننشر أسعار الريال السعودي اليوم الإثنين بالبنوك المصرية
الريال السعودي
الريال السعودي

ننشر أسعار الريال السعودي اليوم الإثنين بالبنوك المصرية

الإثنين، 24 ابريل 2017 05:25 ص
كتب- ربيع شعبان
البنك سعر الشراء سعر البيع آخر تحريك منذ
بنك الشركة المصرفية العربية الدولية 4.83 4.85 4 أسابيع
البنك المصرى الخليجى 4.82 4.85 20 ساعة
البنك العربى 4.81 4.84 20 ساعة
بنك بلوم 4.81 4.84 12 دقيقة
البنك التجاري الدولي (CIB) 4.81 4.84 20 ساعة
بنك عودة 4.81 4.84 21 ساعة
البنك الأهلى الكويتى (بيريوس) 4.81 4.84 21 ساعة
اتش اس بى سى HSBC 4.81 4.85 أسبوعين
البنك المركزى المصرى 4.81 4.84 15 ساعة
بنك قناة السويس 4.80 4.83 18 ساعة
مصرف أبوظبى الإسلامى 4.80 4.85 17 ساعة
بنك القاهرة 4.79 4.84 أسبوعين
كريدى أجريكول 4.79 4.85 17 ساعة
المصرف المتحد 4.79 4.84 أسبوعين
بنك مصر 4.79 4.81 20 ساعة
البنك الأهلي المصري 4.79 4.81 21 ساعة
بنك الإسكندرية 4.78 4.83 19 ساعة
بنك التنمية والإئتمان الزراعى 4.78 4.82 أسبوعين
بنك فيصل الإسلامى 4.77 4.85 4 أسابيع
البنك العربي الأفريقي الدولى 4.77 4.83 3 أسابيع
البنك الأهلى اليونانى 4.75 4.81 20 ساعة
بنك مصر إيران التنمية 4.70 4.87 14 ساعة
بنك البركة 4.67 4.88 4 ساعات
بنك التعمير والإسكان 4.10 5.00 شهر واحد
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