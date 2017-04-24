ننشر أسعار الذهب اليوم الثلاثاء بالسوق المصريالإثنين، 24 ابريل 2017 04:45 ص
|الوحدة
|سعر الذهب بالجنيه المصري
|عيار 24
|738
|عيار 22
|677
|عيار 21
|646
|عيار 18
|554
|عيار 14
|431
|عيار 12
|369
|الاونصة
|22,961
|الجنيه الذهب
|5,168
|الكيلو
|738,286
|قد تختلف اسعار الذهب من محل صاغة لآخر
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