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مصر تشارك بمنتدى الحضارات القديمة في اليونان
أثينا

مصر تشارك بمنتدى الحضارات القديمة في اليونان

الإثنين، 24 ابريل 2017 02:12 ص
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يتوجه سامح شكري وزير الخارجية صباح اليوم الاثنين إلى العاصمة اليونانية أثينا، للمشاركة في المؤتمر الوزاري الأول لمنتدي الحضارات القديمة بدعوة مشتركة من وزيري خارجية اليونان والصين.

وقال المستشار أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، إن المنتدي يشهد مشاركة وزراء خارجية عشر دول تمثل أقدم الحضارات التي عرفها التاريخ، وهي  الصين، ومصر، واليونان، والهند، والعراق، وإيران، وإيطاليا، والمكسيك، وبيرو، وبوليفيا، وذلك بهدف استحضار القواسم المشتركة للحضارات القديمة كالتعددية والتسامح والعيش المشترك، لمواجهة تحديات العالم المعاصر.

وأوضح المتحدث باسم الخارجية، أن المنتدي سيناقش موضوعات عديدة لها أهميتها في الوقت الحالي، مثل دور الثقافة كإحدى أدوات السياسة الخارحية، ودعم ثقافة السلام والتعايش المشترك وتعزيز السلم والأمن الدوليين، وحماية التراث الثقافى من التدمير والاتجار غير المشروع فيه، التعاون الفنى والعلمى فى مجال ترميم الآثار والحفاظ عليها، وتبادل الخبرات الأكاديمية فى مجال علم الحضارات القديمة والمُقارنة، بالإضافة إلي كيفية التنسيق وتبني المبادرات المشتركة  في إطار الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والإقليمية.

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