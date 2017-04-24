حصد الفيلم الهولندي “راديو كوباني” إخراج ريبر دوسكي جائزة أفضل فيلم تسجيلي طويل من مهرجان الإسماعيلية للأفلام التسجيلية والقصيرة في دورته التاسعة عشرة.

يتناول الفيلم قصة مراسلة صحفية كردية تبلغ من العمر 20 عاما، استطاعت أن تؤسس محطة إذاعية وسط أنقاض مدينتها كوباني في شمال سوريا بعد معركة تحرير المدينة من سيطرة تنظيم الدولة الإسلامية.

وحصل فيلم “ميل يا غزيل” للمخرجة اللبنانية إليان الراهب على جائزة لجنة التحكيم الخاصة. كما نوهت لجنة التحكيم بالفيلم البلجيكي (الليلة الثانية) إخراج إيريك بولز.

قدم المهرجان 115 فيلما من 45 دولة أجنبية وعربية على مدى خمسة أيام. وأقيم حفل الختام يوم الأحد قبل يومين من موعده المحدد سلفا بسبب استعدادات محافظة الإسماعيلية لاحتفالات عيد تحرير سيناء.

وفي مسابقة الأفلام التسجيلية القصيرة فاز بالجائزة الكبرى فيلم “الرجل العائد” للمخرج الفلسطيني مهدي فليفل. ومنحت لجنة التحكيم جائزتها الخاصة للفيلم الإسباني “معجزة سان لازارو” إخراج نيكولاس موتوز.

وفي مسابقة أفلام التحريك فاز بالجائزة الكبرى فيلم “غرفة أبي” من كوريا الجنوبية إخراج جانج ناري. ومنحت لجنة التحكيم جائزتها الخاصة للفيلم اللبناني “صمت” إخراج شادي عون.

وفي مسابقة الأفلام الروائية القصيرة فاز بالجائزة الكبرى الفيلم الفرنسي “شاس رويال” للمخرجتين ليز أكوكا ورومان جوريت. ومنحت لجنة التحكيم جائزتها الخاصة للفيلم الأوكراني “الجبل الأسود” إخراج تارا سدرون.

كما نوهت لجنة التحكيم بفيلمي “خلف الجدار” للمخرجة المغربية كريمة زبير، و”مستورد” للمخرجة البوسنية إينا سايندرافيتش.

وكرم المهرجان في حفل الختام اسمي الراحلين المخرج محمد كامل القليوبي والناقد سمير فريد.

وقدمت جمعية نقاد السينما المصريين جائزتها في نهاية الحفل وذهبت أيضا للفيلم الهولندي “راديو كوباني” إخراج ريبر دوسكي