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أستاذ اقتصاد: لهذا السبب سيظل عدم ثبات سعر الدولار مستمرًا
دولارات

أستاذ اقتصاد: لهذا السبب سيظل عدم ثبات سعر الدولار مستمرًا

الإثنين، 24 ابريل 2017 01:30 ص
كتب - متابعات

أكد مصطفى شاهين، أستاذ الاقتصاد بكلية أوكلاند الأمريكية: إن عددا من المستثمرين الأجانب في مصر طلبوا الانسحاب من السوق بسبب عدم ثبات سعر الدولار، ولكن المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء طلب منهم الانتظار لفترة.
وقال في مداخلة هاتفية ببرنامج “بتوقيت مصر” المُذاع على قناة “التليفزيون العربي”، مساء اليوم الأحد، أن أموال القروض كلها دخلت للبنك المركزي لدعم الدولار في حال زيادة الطلب عليه، ولم توجه للإنتاج، ولذلك فإن عدم ثبات سعر الدولار سيظل مستمرًا نظرًا لضغط المستثمرين لشرائه.
وأردف: “المستثمر لو جاء إلى مصر بمليون دولار فقيمته الآن 18 مليون جنيه، فإذا ارتفع سعر الدولار لـ 25 جنيها، بالتالي هو خسر، وعشان كدة ثبات سعر الدولار مهم جدًا لاستقرار الأوضاع، وضمان عدم خروج الاستثمارات من مصر”.

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