> تيناوى: حققنا صافى ربح بلغ نحو ١٥٢.١ مليون جنيه العام الماضى

قال أكرم تيناوى العضو المنتدب لبنك المؤسسة العربية المصرفية إن مصرفه يتطلع إلى افتتاح المبنى الرئيسى بالتجمع الخامس لتجميع كافة إدارات البنك المركزية.

وأضاف تيناوى خلال المؤتمر الصحفى لعرض نتائج أعمال البنك، أنه سيتم افتتاح المقر الرئيسى مطلع شهر يناير المقبل على أقصى تقدير بتكلفة تبلغ نحو ٤٠٠ مليون جنيه.

وأشار العضو المنتدب لبنك المؤسسة العربية المصرفية أن إجمالي شبكة فروع مصرفه تبلغ ٢٨ فرعا منتشرين في معظم انحاء الجمهورية، لافتا إلى أن هناك خطة توسعية للبنك مبنية على خطة استراتجية.

وأضاف تيناوى: هناك خطة توسعية خلال عام ٢٠١٨، حيث أنه مخطط افتتاح من ٣ - ٦ فروع جديدة، حيث يستهدف فتح فروع جديدة بمناطق المهندسين ومدينة نصر وبورسعيد ونقل فرع وسط المدينة إلى مقره الجديد.

وأشار إلى أن العبرة ليس بافتتاح فروع كثيرة ولكن بالجودة والخدمات العالية لمواكبة التغيرات الإلكترونية العالمية في المجال المصرفى.

وعن نتائج أعمال البنك أشار تيناوى الى إن مصرفه حقق صافى ربح بلغ نحو ١٥٢.١ مليون جنيه مقابل ١٢٦.٩ مليون جنيه خلال عام ٢٠١٥ بمعدل نمو ١٩.٩٪، لافتا إلى أن تعويم الجنيه ادى إلى خسارة البنك نحو ١٠٨ مليون جنيه مصرى من صافى الارباح.

وأشار إلى أن عام ٢٠١٦ شهد نموا في الودائع بنسبة تصل إلى ٣٢.٨٪ لتصل إلى ١٠.٣ مليار جنيه مصرى.