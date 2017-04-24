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معتز عبدالفتاح: فرنسا تُطبق قواعد الديمقراطية بشكلها الحقيقي
معتز عبد الفتاح

معتز عبدالفتاح: فرنسا تُطبق قواعد الديمقراطية بشكلها الحقيقي

الإثنين، 24 ابريل 2017 01:02 ص
كتب - متابعات

أكد الدكتور معتز بالله عبدالفتاح، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، أن الانتخابات الرئاسية في فرنسا مشتعلة، وأعتقد أن فرنسا تُطبق قواعد الديمقراطية بشكلها الحقيقي، موضحًا أنه لم ير أي مرشح سب أو طعن في المرشح الآخر.

وقال في برنامجه “حلقة الوصل”، المذاع على شاشة “أون لايف”، إن الناخبين لجأوا للتصويت على المرشحين من أكثر من جانب، والشخصية تلعب دورًا مهمًا في اختيار الناخبين للمرشحين، كما أن التقارب النفسي مهم للغاية، وكذلك البرنامج الانتخابي الخاص بالمرشحين.

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