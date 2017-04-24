رحيل الناقد السوري عبد الله أبو هيفالإثنين، 24 ابريل 2017 12:49 ص
رحل في دمشق أمس الدكتور عبد الله أبو هيف، أحد النقاد السوريين الذين عاصروا الحركة الأدبية في سوريا منذ نهاية سبعينيات القرن الماضي .
ونعى رئيس اتحاد الكتاب العرب الدكتور نضال الصالح الباحث والروائي السوري الراحل وجاء في البيان: بقلوب راضية بإرادة السماء اتحاد الكتاب العرب ينعى الزميل د. عبد الله أبو هيف، عضو الاتحاد، وعضو مكتبه التنفيذي ومجلس الاتحاد لغير دورة، ورئيس تحرير غير دورية من الدوريات التي تصدر عنه.
وكان الدكتور أبو هيف قد أصيب بمرض فقدان الذاكرة منذ عدة سنوات ، وابتعد عن الوسط الثقافي السوري ليمضي بقية أيام حياته في بيته ومع أسرته .
و أبو هيف ولد في الرَّقَّة عام 1949. تلقى تعليمه في الرَّقَّة ودمشق، وتخرج في جامعة دمشق حاملاً الإجازة في اللغة العربية،ثم نال الدكتوراه من الاتحاد السوفييتي، عمل عضوأ في قيادة شبيبة الثورة والطلائع، وعضواً في المكتب التنفيذي لاتحاد الكتاب العرب، ورئيساً لتحرير مجلة الموقف الأدبي، ورئيساً لتحرير جريدة الأسبوع الأدبي..عضو جمعية القصة والرواية. بدأ مبدعاً في مجال القص فكان علامة فارقة في القصة السورية لكنه تحول ناقداً فاصبح علماً من اعلام النقد العرب.
وقد عرف عن الدكتور أبو هيف دراساته النقدية، ونشاطاته الصحفية إضافة إلى تعاونه مع المنظمات الشعبية، ومن بينها منظمة الطلائع .
ومن مؤلفاته في القصة: موتى الأحياء، دمشق، 1976، ذلك النداء الطويل الطويل، قصص فراتية، اتحاد الكتاب العرب، دمشق، 1984 ، هواجس غير منتهية، مطبعة الأمل، دمشق، 2004 (طبعة خاصة، دمشق 1993).
ومن مؤلفاته في النقد والفكر:التأسيس ـ مقالات في المسرح السوري، اتحاد الكتاب العرب، دمشق، 1979، فكرة القصة – نقد القصة القصيرة في سورية، اتحاد الكتاب العرب، دمشق، 1981، أدب الأطفال نظرياً وتطبيقياً، اتحاد الكتاب العرب، دمشق، 1983 .
الأدب العربي وتحديات الحداثة، دار، بيروت، 1986، الإنجاز والمعاناة – حاضر المسرح العربي في سورية، اتحاد الكتاب العرب، دمشق، 1987، الشباب والأدب، دار الحوار، اللاذقية، 1988، وغيرها من المؤلفات.
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