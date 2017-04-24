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بكري: زيارة السيسي للسعودية كانت متوقعة
مصطفى بكري

بكري: زيارة السيسي للسعودية كانت متوقعة

الإثنين، 24 ابريل 2017 12:52 ص
كتب - متابعات

أكد الكاتب الصحفي مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، أن زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي للرياض كانت متوقعة منذ فترة، لافتا إلى أن جدول الأعمال تمثل في رفض الانقسام في الساحة العربية، والعمل على لملمة الصفوف وتوحيد المواقف لمواجهة التحديات.

وقال في مداخلة هاتفية ببرنامج “الشارع المصري” المذاع على شاشة “الحدث اليوم”، إن من بين الملفات ملف الإرهاب والحديث عن استخدام الأسس والأساليب التى من شأنها دحر الإرهاب في المنطقة العربية، لافتًا إلى أن هناك اتفاقًا على الحل السياسي للأزمة السورية، وعدم التدخل في شؤون سوريا الداخلية، إلى جانب تناول ملفات اليمن والعلاقات الثنائية بين البلدين في شتى المجالات.

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