تنطلق صباح اليوم الاثنين في قصر الثقافة في الشارقة احتفالية تكريم الفائزين بجائزة الشارقة للإبداع العربي، الإصدارالأول 2016–2017م الدورة العشرين،وتستمر على مدى يومين.

تتضمن فعاليات اليوم الأول للجائزة حفل افتتاح جائزة الشارقة للإبداع العربي، يستهل بكلمة دائرة الثقافة، وعرض فيلم توثيقي عن جائزة الشارقة للإبداع العربي، يلي ذلك الورشة العلمية بعنوان: “جائزة الشارقة للإبداع العربي “الدور والصدى”، يشرف عليها: د.عبدالله إبراهيم، د. زهور كرام، د.رشيد بوشعير، د.مدحت الجيار.

بعد ذلك سيستمع الحضور لشهادات عن جائزة الشارقة للإبداع يلقيها فائزون بالجائزة في دورات سابقة وهم: د.عبير سلامة، عباس أحمد الحايك، لؤلؤة المنصوري، وياس السعيدي.