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هل تيران وصنافير ضمن مباحثات السيسي وملك السعودية؟
وثائق تيران وصنافير1

هل تيران وصنافير ضمن مباحثات السيسي وملك السعودية؟

الإثنين، 24 ابريل 2017 12:28 ص
كتب - متابعات

أكد المستشار سالم اليامي، الباحث في العلاقات الدولية والسياسي السعودي، أنه يتوقع تأجيل مناقشة ملف ترسيم الحدود بين مصر وسعودية وقضية جزيرتي تيران وصنافير، مشيرا إلى أنها لن تكون على طاولة الحوار بين الرئيس عبد الفتاح السيسي والعاهل السعودي سلمان بن عبد العزيز.

وقال في حواره ببرنامج “بتوقيت مصر” المُذاع على شاشة “التليفزيون العربي”، إن هناك قضايا يتم مناقشتها في القمة المصرية السعودية أهم من قضية الجزر، التي من الممكن أن تناقش في فترة قادمة.

ولفت السياسي السعودي، إلى أن تأجيل ملف تيران وصنافير يعكس عقلانية وتقدير للمخاطر الإقليمية، منوهٌا بأن هناك رغبة أكيدة من الجانبين المصري والسعودي على تجاوز الخلافات وتأجيل القضايا الخلافية لوقت لاحق.

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