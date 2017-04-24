أكد السفير محمد العرابي، وزير الخارجية الأسبق، أن اللقاء بين الرئيس عبدالفتاح السيسي والملك سلمان بن عبدالعزيز، أعد له منذ فترة طويلة، معتبرا أن القاهرة والرياض قررتا الارتقاء عن الخلافات والبحث عن أرضية مشتركة تقديرًا للعلاقات بينهما.

وأضاف في حواره ببرنامج “يحدث في مصر” المذاع على شاشة “إم بي سي مصر”، اليوم الأحد، أن العلاقات المصرية السعودية لم تصل إلى حد الخلاف، ولكنها مجرد اختلافات في وجهات النظر، معتبرا أن اختلاف القاهرة والرياض كان بمثابة تطعيم للعلاقات بين الدولتين.