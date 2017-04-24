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انطلاق الملتقى العلمي الدولي للفنون المسرحية
مسرحئ

انطلاق الملتقى العلمي الدولي للفنون المسرحية

الإثنين، 24 ابريل 2017 12:11 م
وكالات - أ ش أ

افتتحت الدكتورة أحلام يونس رئيس أكاديمية الفنون, الملتقى العلمي الدولي الثاني للفنون المسرحية.  مساء أمس الأحد بمقر المعهد العالي للفنون المسرحية وذلك ضمن عدد من الأنشطة التي تنظمها قطاعات الثقافة تحت رعاية وزير الثقافة حلمى النمنم.

ويعقد المؤتمر هذا العام تحت شعار “التنوع الثقافي في الفنون وتحديات المستقبل” وتستمر فعالياته حتى يوم 28 أبريل الجاري, بحضور جمع غفير من الكتاب والمثقفين والفنانين والإعلاميين من داخل وخارج مصر.

ويناقش الحضور عدة محاور أساسية حول “التنوع الثقافي وتجليات العمل الفني والتنوع الثقافي في الفنون والعلاقة مع الجمهور والتنوع الثقافي, وتحديات الراهن ورهانات المستقبل, والتنوع الثقافي في الفنون وكيفية الاستثمار والتنوع الثقافي في الفنون وأهميته في زمن العولمة”.

وسيتم على هامش المؤتمر تكريم عدد من كبار المبدعين من بينهم: الدكتور شاكر عبد الحميد وزير الثقافة الأسبق الأستاذ بالمعهد العالي للنقد الفني, والدكتور الفنان محمد عبد المعطى الأستاذ بالمعهد العالي للفنون المسرحية والدكتورة إيفيت نجيب الببلاوى الأستاذة بالمعهد العالى للباليه, والدكتور فضل الله أحمد عبد الله أستاذ النقد والدراسات الدرامية وعميد كلية الموسيقى والدراما بجامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا سابقا, والدكتور خالد أمين أستاذ التعليم العالي بجامعة عبد المالك السعدى بتطوان بالمملكة المغربية.

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