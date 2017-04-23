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شاهد..فرنسيون يشعلون النيران فى الشوارع احتجاجا على نتائج الانتخابات
مظاهرات فرنسا8

شاهد..فرنسيون يشعلون النيران فى الشوارع احتجاجا على نتائج الانتخابات

الأحد، 23 ابريل 2017 11:57 ص
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اشتبك عدد من المحتجين على نتائج انتخابات الرئاسة مع الشرطة الفرنسية، فى منطقة أتلانتيك غرب البلاد.

وأظهرت صور نشرتها وكالة الأنباء الفرنسية، بعض المتظاهرين يشعلون النيران فى الشوارع ويحملون يافطات مناهضة لمرشحين الرئاسة في فرنسا.

وقالت وزارة الداخلية الفرنسية: النتائج الجزئية بعد فرز 20 مليون صوت تظهر حصول لوبان على 24.38% وماكرون على 22.19% وفيون على 19.63% وميلينشون على 18.09%.

وأقبل الفرنسيون الأحد على مراكز الاقتراع وسط تدابير أمنية مشددة فى ظل التهديد الإرهابي، للإدلاء بأصواتهم فى الدورة الأولى من انتخابات رئاسية يلفها الغموض وتعتبر حاسمة لمستقبل الاتحاد الأوروبي.

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