تقدم المرشح الليبرالي إيمانويل ماكرون على مرشحة اليمين المتطرف مارين لوبان في الانتخابات الرئاسية الفرنسية.

وأعلنت وزارة الداخلية الفرنسية أنه بعد فرز ما يقرب من 33 مليون صوت، حصل المرشح الليبرالي إيمانويل ماكرون على 23.1% من الاصوات، بينما حصلت مرشحة اليمين المتطرف مارين لوبان على نسبة 23%.