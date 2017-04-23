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بعد فرز 33 مليون صوت..الداخلية الفرنسية تعلن تقدم "ماكرون" على "لوبان"
الانتخابات الفرنسية

بعد فرز 33 مليون صوت..الداخلية الفرنسية تعلن تقدم "ماكرون" على "لوبان"

الأحد، 23 ابريل 2017 11:48 ص
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تقدم المرشح الليبرالي إيمانويل ماكرون على مرشحة اليمين المتطرف مارين لوبان في الانتخابات الرئاسية الفرنسية.

وأعلنت وزارة الداخلية الفرنسية أنه بعد فرز ما يقرب من 33 مليون صوت، حصل المرشح الليبرالي إيمانويل ماكرون على 23.1% من الاصوات، بينما حصلت مرشحة اليمين المتطرف مارين لوبان على نسبة 23%.

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