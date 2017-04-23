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بعد زيارة السيسي للرياض..توقعات بتفعيل اتفاقيات اقتصادية بـ 25 مليار دولار
السيسي والملك سلمان ـ قمة عمان‎

بعد زيارة السيسي للرياض..توقعات بتفعيل اتفاقيات اقتصادية بـ 25 مليار دولار

الأحد، 23 ابريل 2017 11:27 ص
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قال نائب رئيس مجلس الأعمال السعودي المصري عبدالله بن محفوظ، إنه من المتوقع تفعيل حزمة الاتفاقيات الاقتصادية المشتركة بين البلدين والتي تبلغ قيمتها 25 مليار دولار.

وأضاف عبدالله بن محفوظ، في تصريحات صحفية، أن اللقاء الهام بين الملك سلمان بن عبدالعزيز والرئيس عبدالفتاح السيسي سيفعل الاتفاقيات الاقتصادية المشتركة.

وتابع: “إن زيارة الرئيس السيسي للسعودية بمثابة فرصة لتفعيل شركة “جسور المحبة”، التي أسسها رجل الأعمال (السعودي) الشيخ صالح كامل مع 32 من رجال الأعمال لتنمية مشاريع قناة السويس. وكذلك 8 مشروعات للتنمية العقارية في الساحل الشمالي وفي شرم الشيخ والغردقة، ومشاريع الطاقة”.

وفي وقت سابق اليوم الأحد، وصل الرئيس عبد الفتاح السيسي على رأس وفد إلى المملكة العربية السعودية.

وتأتي زيارة السيسي للمملكة، بعد مرور عام على زيارة الملك سلمان بن عبد العزيز لمصر في أبريل 2016.

ويهدف الاجتماع إلى ترتيب أوضاع استثمارات القطاع الخاص السعودي في مصر، وإعادة فاعليتها والنظر في الاستثمارات الجديدة التي تتركز على مشاريع قناة السويس والزراعة والطاقة.

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