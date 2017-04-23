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مجلس النواب: زيادة الدعم للفرد من 21 إلى 40 جنيها
النائب ياسر عمر وكيل لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان‎

مجلس النواب: زيادة الدعم للفرد من 21 إلى 40 جنيها

الأحد، 23 ابريل 2017 11:18 ص
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أطلق ياسر عمر وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، على الموازنة العامة القادمة لقب “موازنة محدودي الدخل”، موضحا أن أكثر من 16% منها موجه الي محدودي الدخل في شكل دعم للخبز والوقود والكهرباء.

وأوضح خلال استضافته ببرنامج “على مسئوليتي” المذاع علي فضائية “صدى البلد” ويقدمه الإعلامي “أحمد موسى”، أن هذا الرقم يمثل «سدس»، الموازنة، منوها بأنه خلال الفترة القادمة سيكون هناك تنقية لمستحقي الدعم، حتي يصل الي مستحقيه.

وأكد عمر أن قيمة دعم الفرد في بطاقات التموين تصل الي 21 جنيها، وبعد التنقية ستصل الي 40 جنيها للفرد الواحد، مشيرا الي ان دعم محدودي الدخل في الموازنة كان 130 مليارا فقط.

وأشار الى أنه خلال 7 سنوات سوف يتم رفع الدعم نهائيا عن الكهرباء والبنزين للمواطن المقتدر، لافتا ان الغالبية العظمي من الشعب سوف تستفيد من الدعم.

وقال عمر: “إن فوائد الديون تمثل 380 مليارا وتمثل اكثر من 30% من الموازنة، علاوة علي ان الدين الداخلي منذ 2010 حتي الان تضاعف 4 مرات”.

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