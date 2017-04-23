دعت القيادة العامة للجيش الليبي منتسبيها من المدنيين والعسكريين داخل وخارج البلاد والمشمولين بقانون العفو العام رقم (6) لسنة 2015 الذين لم يلتحقوا بأعمالهم حتى تاريخه ضرورة الإلتحاق بأعمالهم.

وشدد بيان صادر عن القيادة العامة اليوم، على ضرورة أن يلتحق المشمولين بالقرار بالقوات المسلحة الليبية لتسوية أوضاعهم لإعادة تنسيبهم بالقوات المسلحة كلا حسب تخصصه العسكري ومنطقته العسكرية”.

وحددت القيادة العامة للجيش 15 مايو القادم آخر موعد لالتحاق بأقرب وحدة عسكرية تابعة للقوات المسلحة، مؤكدة أن من لن يلتحق سيتم فصله نهائيا من القوات المسلحة بمختلف رتبهم العسكري .