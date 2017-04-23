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الإنتاج الحربي يهرب من الهزيمة أمام الإتحاد السكندري
الاتحاد السكندري

الإنتاج الحربي يهرب من الهزيمة أمام الإتحاد السكندري

الأحد، 23 ابريل 2017 11:09 ص

أفلت فريق الإنتاج الحربي من هزيمة محققة على أرضه بملعب “السلام” على يد ضيفه الاتحاد السكندري وتعادل الفريقان بهدفين لكل منهما مساء اليوم الأحد في الجولة الخامسة والعشرين للدوري المصري لكرة القدم.

تقدم محمد ناجي “جدو” للاتحاد في الدقيقة 16 ولكن الإنتاج تعادل في الدقيقة 59 عن طريق محمود فتح الله إلا أن المدافع محمد بازوكا سجل الهدف الثاني للاتحاد في الدقيقة 71 قبل أن يسجل الأثيوبي أوميدا أوكري هدف التعادل في مرمى فريقه الأسبق الاتحاد في الدقيقة 88.

المباراة شهدت مواجهة تكتيكية ساخنة بين مختار مختار المدير الفني للإنتاج أمام فريق الاتحاد الذي كان يقوده في بداية الموسم قبل أن يستقيل ويتولى المهمة الإسباني ماكيدا.

ورفع الاتحاد رصيده إلى 34 نقطة في المركز التاسع وارتفع رصيد الإنتاج إلى 24 نقطة في المركز الثالث عشر.

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