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تسليم مستشفى السويس العام أدوية بـ5 ملايين جنيه مصادرة من مستشفيات خاصة
مديرية امن السويس

تسليم مستشفى السويس العام أدوية بـ5 ملايين جنيه مصادرة من مستشفيات خاصة

الأحد، 23 ابريل 2017 11:03 ص
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سلمت مديرية أمن السويس، لصيدلية مستشفى السويس العام، أدوية صودرت من صيدليات خاصة يُقدر ثمنها بخمسة ملايين جنيه، وذلك تحت إشراف إدارة الصيدليات بمديرية الصحة بالمحافظة؛ تنفيذا لقرار النيابة العامة.

وأشرف نائب مدير أمن السويس ومأمور قسم شرطة السويس على عملية نقل الأدوية المصادرة إلى مستشفى السويس العام.

وكانت محكمة السويس قد أمرت بمصادرة أدوية مستوردة مهربة تم ضبطها بصيدليات خاصة بالمحافظة، وأصدرت النيابة العامة بالمحافظة بإشراف المحامي العام لنيابات السويس، قرارا بعد الحكم الصادر من المحكمة بالتحفظ على الأدوية وتسليمها لمستشفى السويس العام.

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