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حبس 126 متهما بالتظاهر لمدة عشرة سنوات
حبس

حبس 126 متهما بالتظاهر لمدة عشرة سنوات

الأحد، 23 ابريل 2017 11:07 ص
كتب - متابعات

أمرت محكمة جنايات الاسكندرية، برئاسة المستشار محمد عبد الحميد الخولى، معاقبة 126 متهما بالتظاهر لمدة عشرة سنوات، والمراقبة الشرطية لمدة 5 سنوات، وإلزامهم بإصلاح جميع ما أتلفوه من منشآت، والسجن ثلاث سنوات للمتهمين الأحداث، وبراءة باقى المتهمين من إجمالى 162 متهما مما أسند إليهم.

وأحداث القضية 19305 تعود لسنة 2013 جنايات قسم شرطة سيدى جابر، حينما أقدم المتهمون البالغ عددهم 162 وآخرون على التجمهر وارتكاب جرائم قتل وتخويف وتخريب وإتلاف منشآت حكومية، مستعملين فى ذلك القوة والعنف، كما أشاعوا الفوضى بغرض الإرهاب، وأحرزوا أسلحة نارية وبنادق آلية وذخائر.

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