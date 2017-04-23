قال وزير الخارجية السعودية عادل الجبير إن العلاقات بين المملكة العربية والشقيقة مصر تاريخية يسودها الود والاحترام والروابط الأسرية ووحدة المصير والحرص على تعزيز التعاون فى العديد من المجالات.

ونشر الجبير من خلال حسابه الرسمى على موقع التغريدات المصغرة “تويتر” صورة للقمة السعودية ـ المصرية التى جمعت الرئيس السيسى والعاهل السعودى اليوم بالعاصمة السعودية الرياض.