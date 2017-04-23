لم يكن انتصار برشلونة اليوم في الكلاسيكو أمام ريال مدريد بثلاثة أهداف مقابل هدفين في الجولة الـ 33 من بطولة الدوري الإسباني الممتاز “الليجا”، فوزاً هاماً للعودة للمنافسة على اللقب وحسب وانما سجل خلاله البارسا عدة أرقام قياسية تعوضه عن الخروج الاوروبي من دوري الأبطال.

وتستعرض شبكة محيط بعض من تلك الأرقام في النقاط التالية:

استطاع ليونيل ميسي أن يحتل صدارة هدافي الليجا هذا الموسم برصيد 31 هدف متفوقاً على لويس سواريز زميله بالفريق برصيد 24 هدف وكريستيانو رونالدو منافسه التقليدي ومهاجم الريال بـ 19 نقطة.

استطاع فريق برشلونة تحقيق أول فوز على ريال مدريد في البيرنابيو في الليغا منذ 27 فبراير 2016 .

وصل ليونيل ميسي بهدفين اليوم في شباك كيلور نافاس للهدف رقم 500 في مسيرته الكروية وأنهى صيامه عن التهديف في الكلاسيكو منذ عام 2014.

سجل ميسي في العديد من الأندية بأرقام كبيرة حيث تمكن من احراز 29 هدف في شبيلية، 27 أتيلتكو مدريد، 24 هدف في فالنسيا،23 في ريال مدريد، 22 في أتليتك بلباو.