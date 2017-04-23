صرح وكيل وزارة الصحة بالغربية الدكتور محمد شرشر، بأن جميع مصابي حريق مصنع منشية البكري بالمحلة الكبرى خرجوا من المستشفى.

وكان الحريق أسفر عن إصابة 15 شخصا، منهم 6 حالات تم علاجهم بمستشفى المحلة العام، و3 بمستشفى صدر المحلة، و6 مصابين تم علاجهم بموقع الحادث.

وأضاف شرشر، أن الإصابات تراوحت ما بين اختناق وكدمات وجروح قطعية بأماكن متفرقة بالجسد وحروق بسيطة.

وكانت قوات الحماية المدنية تمكنت من السيطرة على حريق هائل شب بمصنع للأدوات المنزلية بمنشية البكري بالمحلة الكبرى بالغربية، وقُدرت الخسائر المبدئية بمليوني و250 ألف جنيه.