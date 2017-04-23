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الأحد 23 ابريل 2017 10:48 مساءً
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مصرع 4 جنود باكستانيين وإصابة 3 اخرين فى انفجار عبوة ناسفة
الجنرال راحيل شريف، رئيس أركان الجيش الباكستاني السابق،‎

مصرع 4 جنود باكستانيين وإصابة 3 اخرين فى انفجار عبوة ناسفة

الأحد، 23 ابريل 2017 10:46 م

لقى 4 من قوات حرس الحدود الباكستانية مصرعهم اليوم اثر انفجار عبوة ناسفة زرعت على جانب الطريق اثناء مرور دورية باقليم كويتا الباكستاني.

وذكرت قناة // جيو // الباكستانية فى نشرتها الليلة باللغة الانجليزية ان الانفجار وقع اثناء دورية رويتينية ، واسفر أيضا عن جرح 3 اخرين من الجنود .

وأشارت قناة // جيو // الى ان السلطات الباكستانية قامت على الفور باغلاق موقع الانفجار ، والبحث عن الاشخاص الذين يشتبه فى وقوفهم وراء الحادث .

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