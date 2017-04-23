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بعد سقوط قطار بالخط الأول للمترو.. لجنة تقصي حقائق لمعرفة الأسباب
ازدحام المترو

بعد سقوط قطار بالخط الأول للمترو.. لجنة تقصي حقائق لمعرفة الأسباب

الأحد، 23 ابريل 2017 10:23 م
كتب - متابعات

ترأس المهندس خالد صبرة العضو المنتدب لإدارة وتشغيل المترو لجنة تقصى الحقائق لمعرفة أسباب سقوط إحدى عربات القطار بسكة تخزينات ورشة طرة البلد.
وقال خلال بيان صحفى إنه أثناء دخول أحد قطارات الخط الأول من محطة طرة البلد إلى ورشة طرة البلد لتخزينه بدون ركاب (فوارغ) سقطت إحدى عربات القطار من القضبان.
وتابع أنه يتم حاليا تشغيل مترو الأنفاق الخط الأول من حلوان إلى المعصرة كالمعتاد بالاتجاهين ومن المعصرة حتى طرة البلد اتجاه واحد ومن طرة البلد حتى المرج كالمعتاد بالاتجاهين.

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