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ألمانيا: "ماكرون" رئيس فرنسا القادم
وزير الاقتصاد الفرنسي إيمانويل ماكرون

ألمانيا: "ماكرون" رئيس فرنسا القادم

الأحد، 23 ابريل 2017 10:19 م

قال وزير الخارجية الألماني سيجمار جابريل إنه متأكد من أن إيمانويل ماكرون سيكون الرئيس القادم لفرنسا.

وبين جابريل في فيديو نشره على تويتر، تعليقا على نتائج المرحلة الأولى للرئاسية التي فاز فيها المرشح الرئاسي إيمانويل ماكرون، والمرشحة اليمينية المتطرفة، مارين لوبان، بالقول: “بالتأكيد أنا سعيد، أنا سعيد لأن ماكرون سيصبح الرئيس القادم لفرنسا”، بحسب ما نشرت صحيفة “لوفيجارو” الفرنسية.

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