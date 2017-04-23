قاد ليونيل ميسي فريقه برشلونة للفوز على نظيره ريال مدريد بثلاثة أهداف مقابل هدفين في مباراة الكلاسيكو الاسباني التي جمعت بينهما اليوم باستاد سانتياجو برنابيو ضمن الجولة الـ 33 من الليجا.

وكان كاسيميرو صاحب هدف التقدم لريال مدريد في الدقيقة 27 من عمر المباراة في هدف مشكوك في صحته عندما حولها سيريجو راموس لتسديده ترتطم بالقائم ويتابعها البرازيلي داخل الشباك

وبعدها بدقائق قليلة تمكن ليونيل ميسي من تسجيل هدف التعادل بعدما راوغ مدافعي الريال ليحرزها في يسار كيلور نافاس.

وأنهى البرغوث بذلك صيامه عن التهديف في الكلاسيكو بعد 37 شهرًا، حيث ترجع آخر بصمة له في كلاسيكو الدور الثاني لموسم 2013 / 2014، عندما سجل هاتريك قاد به برشلونة للفوز على ريال مدريد بنتيجة 4-3.

كما رفع ليونيل ميسي رصيده إلى 30 هدفًا في صدارة هدافي الليجا هذا الموسم، وسجل الهدف رقم 22 في الكلاسيكو، ليبقى أيضًا أكثر اللاعبين تهديفًا في قمة الكرة الإسبانية.

وصوب مودريتش كرة قوية من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 36 كادت أن تسفر عن ثاني أهداف الريال إلا أن الحارس البرشلوني أبعدها عن شباكه ببراعة.

زين الدين زيدان اضطر إلى إجراء التغيير الأول مبكراً في الدقيقة 39 بعدما دفع بأسينسيو بدلاً من جاريث بيل الذي خرج من الملعب بسبب الإصابة.

ميسي كاد أن يسجل الهدف الثاني لبرشلونة في الدقيقة 41 بعدما تلقى كرة من دفاع ريال مدريد على حدود منطقة الجزاء ليصوبها رائعة نحو المرمى ولكنها مرت بجوار القائم.

وتغاضى حكم المباراة عن طرد كاسيميرو في الدقيقة 44 بعد عرقلته من جديد لميسي بعد حصوله على بطاقة صفراء مع انطلاق المواجهة، إلا أن الحكم اكتفى باحتساب خطأ للأرجنتيني دون قرار إضافي.

الشوط الثاني

انتفاضة مدريدية في بداية النصف الثاني من المباراة كادت أن تسفر عن هدف ثاني للريال بعدما انطلق اسينسيو في الدقيقة 46 ليحول كرة عرضية أخرجها بيكيه بعد أن كادت أن تسكن الكرة شباكه.

فرصة أخرى محققة لريال مدريد في الدقيقة 48 بعد تمريرة أرضية من مارسيلو إلى كروس الذي صوب كرة رائعة من خارج منطقة الجزاء إلا أن شتيجن أبعدها إلى ركنية مرت بسلام على برشلونة.

بنزيما تلقى كرة عرضية في الدقيقة 51 ليلعبها قوية برأسه إلا أن شتيجن تصدى لها ببراعة على طريقة حراس لعبة كرة اليد ليخرجها إلى ركلة ركنية.

ألكاسير كان على موعداً مع أول أهدافه في الكلاسيكو بعدما تلقى كرة من راكيتيتش في الدقيقة 54 لينفرد على إثرها بنافاس إلا أن الحارس استطاع أن يتصدى لتصويبة المهاجم الأسباني الضعيفة.

فرصة أخرى محققة لبرشلونة لتسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 59 بعد كرة عرضية لعبها بيكيه برأسه قوية نحو المرمى إلا أن نافاس تألق في التصدي لها وإبعادها عن شباكه.

كريستيانو رونالدو عاد للظهور بعد غياب طويل في الدقيقة 65 بعدما تلقى كرة عرضية من أسينسيو المنطلق بمفرده إلا أن البرتغالي أهدرها بغرابة أمام الشباك.

وبعد دقيقة واحدة حول إنيستا تمريرة رائعة نحو سواريز خلف دفاع الريال إلا أن المهاجم الكتالوني صوب الكرة في جسد نافاس ليضيع فرصة جديدة للتقدم.

راكيتيتش قرر إيقاف الفرص المهدرة من جانب الفريقين في الدقيقة 72 بعدما صوب كرة صاروخية من خارج منطقة الجزاء لتسكن أقصى الزاوية اليمنى لنافاس الذي فشل في التصدي لها ليعلن عن تقدم برشلونة.

وقام حكم المباراة بطرد راموس من الملعب مباشرة بعد إعاقته لميسي في الدقيقة 77 ليكمل ريال مدريد المباراة منقوص العدد أثناء تأخره بهدفين لواحد.

برشلونة كان قريباً من ثالث الأهداف بعد كرة عرضية من ألبا في الدقيقة 79 ليتسلمها بيكيه المنفرد بالمرمى تماماً إلا أنها سددها في جسد نافاس ليهدر الفرصة بغرابة.

تصويبة صاروخية جديدة من ميسي في الدقيقة 82 تصدى لها نافاس ببراعة ليمنع الهدف الثالث عن الفريق الكتالوني وسط انهيار لاعبي الريال.

رودريجيز البديل استطاع أن يعيد الريال للمباراة في الدقيقة 85 بعدما تلقى كرة عرضية من مارسيلو ليضعها داخل شباك تير شتيجن معاقباً الفريق الكتالوني على إهداره للأهداف.

الهدف الثالث كان قريباً من الريال في الدقيقة 88 بعد انطلاقة من اسينسيو الذي راوغ بيكيه قبل أن يصوب كرة قوية تصدى لها شتيجن بنجاح.

ومع الدقيقة 90 من المباراة انطلق فريق برشلونة في كرة مرتدة على الريال مررها لاعبي الفريق للبرغوث الأرجنتيني الذي سددها من على خط الـ 18 لتسكن شباك نافاس معلنة عن فوز برشلونة.

ورفع برشلونة رصيده للنقطة 75 متساوياً مع نظيره ريال مدريد في الصدارة لتشتعل الليجا في المباريات القادمة.