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شاهد.. كيف سيعالج قانون الخدمة المدنية الجديد تشوهات الجهاز الإداري بالدولي؟
المستشار محمد جميل رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة،‎

شاهد.. كيف سيعالج قانون الخدمة المدنية الجديد تشوهات الجهاز الإداري بالدولي؟

الأحد، 23 ابريل 2017 10:12 م
كتب - متابعات

أكد المستشار محمد جميل، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، أن قانون الخدمة المدنية يعالج التشوهات التي يعاني منها الجهاز الإداري للدولة، مشيرا إلى أن الكفاءة ستكون المعيار الوحيد في شغل المناصب بقانون الخدمة المدنية الجديد.

وقال في حواره ببرنامج “الحياة اليوم” المذاع على شاشة “الحياة”، إن هناك عائلات داخل الجهات الحكومية سوف يتم توزيعهم كي لا يكونوا في مكان واحد، مشددًا على أن هناك من يحاول إثارة البلبلة عن طريق نشر أخبار غير حقيقية عن تسريح الموظفين وهو ما لن يحدث.
وأشار إلى أنه لا يوجد أي تسريح للموظفين كما يتردد كل فترة ممن يحاول إثارة البلبلة، كما أن العلاوات والترقيات مستمرة مع ضمان التدريب الكافي قبل تولي أي وظيفة.

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