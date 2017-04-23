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سحر نصر تختتم زيارتها إلى واشنطن وتتوجه إلى نيويورك للقاء مسؤولي بنوك الاستثمار
وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى سحر نصر

سحر نصر تختتم زيارتها إلى واشنطن وتتوجه إلى نيويورك للقاء مسؤولي بنوك الاستثمار

الأحد، 23 ابريل 2017 10:49 ص
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اختتمت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، زيارتها إلى العاصمة الأمريكية “واشنطن”، بعد ترؤسها وفد مصر في اجتماعات الربيع للبنك الدولى.

وتوجهت نصر إلى مدينة نيويورك ، حيث من المنتظر أن تلتقي غدا الاثنين بعدد من مسؤولي بنوك الاستثمار وتعقد لقاءات مع مسؤولين بالبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة.

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