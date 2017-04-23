اختتمت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، زيارتها إلى العاصمة الأمريكية “واشنطن”، بعد ترؤسها وفد مصر في اجتماعات الربيع للبنك الدولى.

وتوجهت نصر إلى مدينة نيويورك ، حيث من المنتظر أن تلتقي غدا الاثنين بعدد من مسؤولي بنوك الاستثمار وتعقد لقاءات مع مسؤولين بالبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة.