أكد أحمد عبد الهادى المتحدث الرسمى باسم شركة المترو أنه تم تحويل مسار قطارات الخط الأول من محطة المعصرة للقادم من حلوان، ومن طرة البلد حتى المرج بعد انقلاب قطار فوارغ على شريط المترو أثناء اتجاهه للتخزين بورش طرة البلد.

وأضاف المتحدث الرسمى باسم شركة المترو فى بيان رسمى أن رئيس شركة المترو المهندس على فضالى شكل لجنة تقصى حقائق برئاسة المهندس خالد صبرة العضو المنتدب للتشغيل والصيانة، لمعرفة أسباب سقوط عربات القطار بسكة تخزينات ورشة طرة البلد.