وجهت دولة الإمارات “طعنة قاتلة” للاقتصاد الأردني، بعد قرارها وقف استيراد بعض الخضار والفواكه من المملكة، في حين نفت الأردن علمها بالقرار.

ووفقاً لصحيفة الغد الأردنية، فقد اعتبر المزارعون الأردنيون القرار الذي صدر عن وزارة التغير المناخي والبيئة الإماراتية ” طعنة قاتلة” للقطاع الزراعي المحلي.

وجاء في نص القرار الذي نشرته الصحف والمواقع الأردنية، أن دولة الإمارات “ستوقف استيراد بعض الخضار والفواكه الأردنية اعتباراً من منتصف مايو المقبل.

وبموجب الكتاب يمنع إدخال أصناف الكوسا، الفلفل الحار والحلو، الملفوف، الباذنجان، الفول، الزهرة، الخس، إلى الإمارات نهائياً اعتباراً من منتصف الشهر المقبل، مشترطاً لدخول الأصناف الأخرى التي لم يشملها قرار المنع، إبراز شهادة تحليل من متبقيات المبيدات النسخة الأصلية.

من جانبه، قال رئيس اتحاد مزارعي وادي الأردن عدنان خدام، إن القرار يشكل “صفعة” للزراعة الأردنية، خصوصاً أن السوق الإماراتي هو الأول بالنسبة للزراعة الأردنية حالياً، بعد إغلاق حدود دول الجوار، وبين أن الخشية أن تتخذ دول أخرى خصوصاً في الخليج قراراً مشابها في الفترة القادمة.

من جهتها قالت وزارة الزراعة الأردنية، إنها لم تبلغ بأي قرار من دولة الإمارات بوقف استيراد أصناف من الخضار الأردنية، بسبب بواقي المبيدات الحشرية حسبما نشر موقع عمون الأردني.

وأوضح الناطق باسم الوزارة الزراعة الأردنية، نمر حدادين، أن الوزارة لم تبلغ بشكل رسمي بالقرار، ولا وجود لنص بهذا القرار على موقع وزارة التغيير المناخي والبيئة، وأن معلوماتها تنحصر بما تداوله المزارعون فقط.

وتابع حدادين: “الوزارة أجرت اتصالاتها عبر القنوات الرسمية لتتأكد من تفاصيل القرار”.