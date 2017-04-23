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تحريض علني من أحمد موسى للطلاب: لا تذهبوا المدارس
احمد موسى

تحريض علني من أحمد موسى للطلاب: لا تذهبوا المدارس

الأحد، 23 ابريل 2017 10:07 م
كتب - متابعات

تعجب الإعلامي أحمد موسي، أن عددا من المدارس لا تقوم بمنح طلابها أجازة يوم الثلاثاء القادم بالرغم من أنها أجازة رسمية احتفالا بتحرير سيناء.

وأضاف في برنامجه “علي مسئوليتي “، لمذاع علي شاشة “صدي البلد”، “في مدراس أقوي من وزارة التربية والتعليم، وأنا من هنا بحرض الطلاب ميرحوش المدرس ويحتفلوا بتحرير سيناء”.

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