تحريض علني من أحمد موسى للطلاب: لا تذهبوا المدارس

تعجب الإعلامي أحمد موسي، أن عددا من المدارس لا تقوم بمنح طلابها أجازة يوم الثلاثاء القادم بالرغم من أنها أجازة رسمية احتفالا بتحرير سيناء.

وأضاف في برنامجه “علي مسئوليتي “، لمذاع علي شاشة “صدي البلد”، “في مدراس أقوي من وزارة التربية والتعليم، وأنا من هنا بحرض الطلاب ميرحوش المدرس ويحتفلوا بتحرير سيناء”.