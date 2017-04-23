وزير الخارجية يجري محادثات سياسية مع نظيره السعودي في الرياضالأحد، 23 ابريل 2017 10:06 م
عقد وزير الخارجية سامح شكري اليوم الأحد، مشاورات سياسية مع نظيره السعودي عادل الجبير بمقر وزارة الخارجية السعودية، وذلك على هامش زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى المملكة العربية السعودية.
وقال المستشار أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية في بيان صحفي: “إن المحادثات السياسية التي أجراها وزيرا الخارجية استغرقت نحو ساعتين، حيث تطرقت إلى كافة الموضوعات الثنائية وسبل تطويرها وتعزيزها في كافة المجالات خلال الفترة القادمة، فضلا عن مناقشة القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك وفي مقدمتها الأوضاع في سوريا واليمن وليبيا، بالإضافة إلى مكافحة الإرهاب والفكر المتطرف”.
وأوضح أبو زيد أن الوزيرين أكدا على عمق واستراتيجية العلاقات المصرية السعودية، وحرص الجانبين على تكثيف آليات التشاور والتنسيق بينهما خلال الفترة القادمة لمواجهة التحديات التي تواجه الأمن القومي العربي، مؤكدا أن المشاورات عكست تطابق في الرؤى بين الجانبين حول أولويات معالجة الأزمات التي تشهدها المنطقة، وسبل تعزيز جهود التسوية السلمية في هذا الصدد.
وشدد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية على أن اللقاء عكس إرادة سياسية مشتركة لدفع مسار العلاقات الثنائية لترتقي إلى طموحات الشعبين المصري والسعودي، وبما يعود بالنفع على البلدين الشقيقين.
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