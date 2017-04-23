"فيون": فوز اليمين المتطرف الانتخابات الفرنسية يمثل خطرًا على أوروبا

قال مرشح حزب الجمهوريين الخاسر فرانسوا فيون، إنه سيصوت لصالح إيمانويل ماكرون ضد مرشحة اليمين المتطرف مارين لوبان، داعيًا مؤيديه للتصويت له.

وأكد “فيون”، خلال المؤتمر الصحفي، اليوم الأحد، أن فوز اليمين المتطرف يمثل خطرا على فرنسا وأوروبا.

يذكر أن المرشح الوسطي إيمانويل ماكرون ومرشحة اليمين المتطرف مارين لوبان سيتنافسان على جولة الإعادة في الانتخابات الرئاسة الفرنسية يوم 7 مايو المقبل.