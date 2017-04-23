هنأ الرئيس الفرنسي فرانسوا أولاند، بالمرشح للانتخابات الرئاسية الفائز في الجولة الأولى، إيمانويل ماكرون، لتهنئته بالفوز.

وذكرت صحيفة “لوباريزيان” الفرنسية أن أولاند هاتف ماكرون لتهنئته بالفوز في الجولة الأولى للانتخابات الفرنسية.

وفي نفس السياق، نشر قصر الرئاسة الفرنسي بيانا أوضحت فيه أن الرئيس أولاند سيعلن عن اسم المرشح الذي سيدعمه في المرحلة الثانية للانتخابات الرئاسية الفرنسية المقررة في 7 مايو المقبل.

وفاز المرشح الليبرالي، إيمانويل ماكرون، والمرشحة اليمينية المتطرفة مارين لوبان في الجولة الأولى للانتخابات الرئاسية الفرنسية.