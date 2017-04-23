أول رد من شيبة على عمالته لقطر

عقب المطرب الشعبي أحمد شيبة الرد على الانتقادات التي لحقته بعد أن أعلن عن نيته إحياء عدة حفلات فى قطر وقيام البعض باتهامه بالعمالة للدوحة.

وقال شيبة من خلال حسابه على الفيسبوك :” بالنسبة للناس اللى اتهمتنى بأنى عميل وإنى رايح قطر وإنى مش بحب بلدى... احب اقول للناس دى إنى مش أول فنان يروح قطر وإنى لما بروح اى بلد بروح أغنى لولاد بلدى ببقى مدعو من الجاليات المصرية هناك وإنى فعلا مسافر قطر وأنا ولا أول ولا آخر واحد مصرى يروح هناك يعمل حفلات ” .

وأردف”دا شغلى وماليش علاقة بسياسة البلد ولا ايه العلاقة بين مصر وقطر ولا أعرف مين الشيخة موزة اللى اتكلمه عليها من الأساس ياريت الناس اللى بتحقد عليا واللى بتتمنالى الشر واللى حطانى فى دماغها يبعدوا عنى ويفكروا فى نفسهم “