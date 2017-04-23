قالت ماريان لوبان مرشحة الرئاسة الفرنسية، إن نتيجة انتخابات الرئاسة تاريخية، مشيرة إلى أن الشعب الفرنسى أكد على اختياره واعتزازه بقوميته.

وأضافت لوبان، خلال كلمة لها عقبل تأهلها للجولة الثانية، أنه على الفرنسيين الاتجاه للتغيير الذى يضع وجوهاً جديدة فى السلطة، مردفة:”حان الوقت لتحرير الشعب الفرنسى من النخبة السياسية الحالية”.