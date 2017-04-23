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لوبان: النتيجة تاريخية.. وحان وقت تحرير الفرنسيين من هؤلاء..
المرشحة اليمينية ماريان لوبان

لوبان: النتيجة تاريخية.. وحان وقت تحرير الفرنسيين من هؤلاء..

الأحد، 23 ابريل 2017 09:38 م
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قالت ماريان لوبان مرشحة الرئاسة الفرنسية، إن نتيجة انتخابات الرئاسة تاريخية، مشيرة إلى أن الشعب الفرنسى أكد على اختياره واعتزازه بقوميته.

وأضافت لوبان، خلال كلمة لها عقبل تأهلها للجولة الثانية، أنه على الفرنسيين الاتجاه للتغيير الذى يضع وجوهاً جديدة فى السلطة، مردفة:”حان الوقت لتحرير الشعب الفرنسى من النخبة السياسية الحالية”.

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