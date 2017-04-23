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ملحمة بين وزارتي البترول والكهرباء لتحسين الكفاءة واستخدام الطاقة في مصر
المهندس اسامة كمال

ملحمة بين وزارتي البترول والكهرباء لتحسين الكفاءة واستخدام الطاقة في مصر

الأحد، 23 ابريل 2017 09:37 م
كتب - متابعات

أكد  المهندس أسامة كمال وزير البترول الأسبق، أن استهلاك الغاز سينخفض بمقدار الثلث إذا استمرت مصر على نفس الاستهلاك من الكهرباء الذي حدث في الفترة الأخيرة، وهو ما يمكن أن يؤدي إلى إنتاج 3 أضعاف الكهرباء المنتجة حاليا.

وقال في مداخلة هاتفية ببرنامج “رأي عام” المذاع على قناة “تن”، إن الكهرباء تستحوذ على 60% من إجمالي استهلاك الطاقة في مصر ولها حصة من إنتاج الغاز الطبيعي، منوها بأن هناك ملحمة كبيرة بين وزارتي البترول والكهرباء لتحسين الكفاءة واستخدام الطاقة في مصر.

وعلق وزير البترول الأسبق، على نية مصر تأجيل استيراد ما يقرب من 25 شحنة من الغاز الطبيعي المسال، قائلا: إن سوق الطاقة في مصر شهد العديد من التحركات الكثيرة خلال الفترة الأخيرة، ومصر تسعى إلى استغلال ثرواتها وتعظيم القيمة المضافة منه».

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